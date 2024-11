Ilgiorno.it - Volano nel torrente in secca e l’auto si ribaltata: fuggono illesi

, nonostante lo schianto contro la recinzione di un giardino, il volo in auto di quasi una mezza dozzina di metri e l’atterraggio sottosopra nel letto del fiume. I due non si sono fatti praticamente nulla. Quando sono arrivati i soccorritori, erano già strisciati da soli fuori dall’abitacolo semidistrutto e si erano nel nulla. L’incidente è successo venerdì sera ad Airuno, lungo la ex Statale 36. Due persone erano a bordo di una Citroen Ds3. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha sbandato, ha abbattuto alcuni cartelli segnaletici e poi la rete di un giardino, per piombare sul greto delTorsera, quasi in. Sul posto i sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora, ma da soccorrere non c’era nessuno. I vigili del fuoco del comando di Lecco hanno dovuto ricorrere algrù per ripescare, che risulta intestata a una cittadina straniera che abita in zona.