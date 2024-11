Cesenatoday.it - Violenza sulle donne, Cesena lavora alla creazione di un software per un rapido scambio dei dati

Leggi su Cesenatoday.it

Occorrere a un modello operativo condiviso di presa in carico. Per fronteggiare e arginare fenomeni pericolosi come lasi è instaurata sul territorio una rete che mette in dialogo tutti i presidi e le professionalità (Servizi sociali, comunali, Ausl Romagna, operatori.