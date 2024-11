Lapresse.it - Violenza donne, migliaia di persone sfilano per le strade di Parigi

Numerose manifestazioni contro lasullenelle principali città della Francia, in vista della Giornata Internazionale in progrmma il 25 novembre. Solo ahanno sfilatodi, soprattuttoma anche bambini e uomini. Ci sono state manifestazioni di centinaia diin altre grandi città, tra cui Marsiglia, Lille e Rennes. Per le vie della capitale transalpina si sono visti cartelli con variazioni dello slogan “la vergogna deve cambiare lato”, reso popolare dalla querelante nel processo di Avignone, Gisele Pelicot. La donna è stata celebrata per aver accettato le udienze pubbliche del suo caso piuttosto che un processo a porte chiuse, nonostante il loro contenuto doloroso.