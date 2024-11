Ferraratoday.it - Violenza contro le donne, ecco il calendario di eventi dello Spi Cgil

Leggi su Ferraratoday.it

Un corposodi appuntamenti sul territorio per celebrare il 25 novembre. A promuovere le iniziative dedicate, come ogni anno, alla Giornata internazionale per l'eliminazione dellale, ricorrenza istituita dall'Onu nel 1999 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul.