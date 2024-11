Udinetoday.it - VIDEO| Coppia di influencer friul-americana celebra il frico, il video da migliaia di visualizzazioni

Leggi su Udinetoday.it

"Making the best italian dish you've never heard of!" ovvero "Realizziamo il miglior piatto italiano di cui non hai mai sentito parlare". E' così che ildiventa "super-star" su Facebook grazie ai "The Pasinis". Lui, Alessio,ano d'origine e lei, Jessi,ed un profilo da oltre.