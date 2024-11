Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2024 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 24 NOVEMBREORE 19.20 MATTEO BERTONCINIBUONA SERA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE DI PRENESATINA E TUSCOLANASEMPRE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANACODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOSULLA DIRAMAZIONENORD ALTRE CODE TRA LA MIANO NAPOLI E FIANONO IN DIREZIONE DELLA CAPITALEANCORA CODE SULLATERAMO ALL’ALTEZZA DIEST VERSO IL RACCORDO E PIU’ AVANTI NEL TRATTO URBANO TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN ENTRAMBI I CASI VERSO IL CENTROANCORA CODE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALEINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO,CONTINUA FINO ALLE 21 DI OGGI LO SCIOPER NAZIONALE DEI TRENI, I QUALI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELNI FINO AL TERMINE DELL’AGITAZIONEDA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral