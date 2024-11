Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2024 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 24 NOVEMBREORE 16.20 MATTEO BERTONCINIBUON POMERIGGIO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLATERAMO, QUI È RIMOSSO L’INCIDENTE TRAEST E LUNGHEZZA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, IL TRAFFICO È REGOLARERIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE DI APPIA E DI ARDEATINA, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’SULLA VIA APPIA INVECE CODE PER TRAFFICO TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTMOCODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VILLALBA NELLE DUE DIREZIONIORA UNO SGUARDO AGLI AVENTIAD AUSONIA SI STANNO SVOLGENDO GLI EVENTI “1° ABILITY SHOW CITTÀ DI AUSONIA” E “1° ABILITY DRIVE CITTÀ DI AUSONIA”, SONO ATTIVE QUINDI FINO ALLE 17:30 VARIE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SU DVERSE VIE DEL CENTRO ABITATO, PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITOADESSO IL TRASPORTO PUBBLICO:LA LINEA METRO A È ROTEMENTE RALLENTA IN DIREZIONE ANAGNINA PER LA PRESENZA DI UN CANE SUI BINARIINFINE, SULLA METRO C A CAUSA DELLE ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALL’APERTURA DELLA NUOVA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO E DELL’INTERSCAMBIO CON LA METRO B FINO AL 7 DICEMBRE SARA’ RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO CON LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 20:30 DA PANTANO E ALLE 21 DA SAN GIOVANI, IL SERVIZIO POI PROSEGUIRA’ CON I BUS SOSTITUTIVIDA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral