Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2024 ore 12:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CO N CODE TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNAMENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI TRALLENTA TRA LE USCITE APPIA ENINAIN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONII ALLA VIABILITA OLOCALE DI VIA DI ROCCA CENCIAIN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZNAOC EDA ALBANO NELLE DUYE DIREZIONIMENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALTEZZA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIAIN VIA C. COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE DIREZIONE EURIN VIA CASSIA CODE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE VITERBO Servizio fornito da Astral