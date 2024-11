Ilrestodelcarlino.it - "Vanno educati i maschi fin da piccoli per cambiare"

Denise Marcaccini, studentessa universitaria, crede che la giornata mondiale contro la violenza sulle donne sia "Una ricorrenza ogni anno più necessaria, date le drammatiche notizie di cronaca che si sentono quotidianamente. È un’occasione per fare rumore e dare voce alle donne che non ce l’hanno più. In una società civile una donna non dovrebbe sentirsi in pericolo ad uscire da sola quando è buio, o a prendere un mezzo pubblico dopo un certo orario. È importante educare i figlisul tema fin dalla tenera età, perrotta".