Un Natale da Regina. Luci accese in città

Un grande albero bianco e chilometri dicalde sulla: ieri pomeriggio si è acceso ufficialmente ildella. In piazza Nettuno per la cerimonia di accensione dell’albero e delle luminarie del "Cattolica Christmas Village", c’erano tante famiglie e bambini. Prossimo appuntamento ora l’Opening Day del 7 dicembre in Piazza Roosevelt che annuncia evoluzioni aeree dei fantastici acrobati e giocolieri ci catapulterà nel vivo deldi Cattolica. Intanto il 30 aprirà anche la grande pista del ghiaccio in Piazza Primo Maggio con musica e colori. Previsto più di un mese di animazione, tra ruota panoramica e il concerto di Capodanno.