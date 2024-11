Europa.today.it - Un euro gol al 94' condanna la Nuova Sondrio

Leggi su Europa.today.it

Beffa in pieno recupero per lache viene superata con il punteggio di 1-2 in casa dal Sangiuliano City e interrompe così la striscia di quattro risultati utili consecutivi nel girone B del campionato di serie D.Il primo tempoNel primo tempo i biancazzurri valtellinesi.