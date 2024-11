Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Bianconeri con quattro quote tra i titolari. Farneti, Pescicani e Mastalli confermati

Leggi su Sport.quotidiano.net

in campo, un undici molto simile a quello uscito vittoriosa dal Del Buffa di Figline: per la sfida con il Trestina, mister Magrini, ha scelto le sue pedine potendo contare su una rosa non ancora al gran completo, ma comunque numerosa da poter offrire diverse valide alternative. Sono tornati nell’elenco dei convocati Di Gianni, Di Paola, Candido e Boccardi: non ci saranno dall’inizio, ma potranno essere utili a gara in corso. Di rientro dalla squalifica, Niccolò Ricchi: il jolly bianconero agirà a sinistra della linea, con Morosi (2004) che tornerà a destra, e la coppia centrale, davanti a Stacchiotti (2006), formata da Achy e Cavallari. A centrocampo ancora spazio ai giovani: il tecnico bianconero darà nuovamente fiducia a(2004) e(nella foto) (2005), cona portare esperienza.