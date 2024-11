Quotidianodipuglia.it - Treni lumaca, voli tagliati: se viaggiare è un'odissea senza più poesia

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Quando ti metterai in viaggio. augurati che vada tutto bene. Per noi, dal sud del sud, la partenza ? ogni santa partenza ? non è quasi mai l'incipit di un capolavoro ma solo.