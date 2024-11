Feedpress.me - Tragedia sfiorata in Garfagnana, va a caccia di cinghiali e cade in un dirupo di 30 metri: soccorso un cacciatore

Leggi su Feedpress.me

inuntore caduto in unper 30mentre era impegnato in una battuta al cinghiale . Sul posto, un luogo impervio nei boschi vicino a Barga (Lucca), sono andati i vigili del fuoco di Castelnuovoche in collaborazione con ilalpino e il 118, che ha inviato un elicottero Pegaso, hanno raggiunto, stabilizzato e portato via verso l’ospedale l’uomo..