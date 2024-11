Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-11-2024 ore 17:30

LuceverdeBen ritrovati dalla redazione proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente alla formazione di rallentamenti e code ricordiamo che sulla tangenziale tratto della sopraelevata per lavori dal lunedì al venerdì fino al 29 novembre chiusi di notte tra le 23 e le 6 e svincoli tra viale Castrense Largo Passamonti sia in entrata e sia in uscita Gli all’Olimpico alle 20:45 era Lazio ospita il Bologna per la tredicesima giornata di Serie A previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà per ilsu via Flaminia della Vittoria sul Lungotevere e sulla tangenziale ricordiamo che in corso uno sciopero nazionale di 24 ore del personale gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord l’agitazione terminerà questa sera alle 21 pertanto i treni possono subire cancellazioni o variazioni ma per i dettagli di queste Eddie hall notizie potete consultare il sito