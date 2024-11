Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-11-2024 ore 13:30

Luceverdedi no Ben trovati dalla redazione rallentamenti per incidente in via Aurelia Antica nei pressi Largo Tommaso perassi rendimenti per incidente anche in Viale Trastevere in prossimità di Piazza Massa sempre per incidente Ci sono rallentamenti sul lungotevere Maresciallo Diaz all’altezza di piazza Maresciallo Diaz in Viale Vaticano possibile Alle 20 fino alle ore 17 nei pressi di Musei Vaticani Dove lo troviamo per ingresso domenicale gratuito è prevista la fluenza di migliaia di visitatori E questa sera i biancocelesti tu non hai campo all’Olimpico per affrontare il Bologna per la tredicesima giornata di Serie A giudizio alle 20:45 trasporto ferroviario fino alle 21 di questa sera in ditta uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia tipi e Trenord i treni possono subire variazioni o variazioni per i dettagli di queste date notizie negozio tali sito