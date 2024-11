Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-11-2024 ore 08:30

Luceverdene ho ben trovati dalla redazione poco ilsulle strade principali della capitale da segnalare però due incidenti il primo in via Aurelia Antica con rallentamenti tra via Aurelia è largo Luigi Guanella l’altro sulla circonvallazione Ostiense in prossimità di via Ostiense e torna al corri alla Garbatella la gara podistica è arrivata alla trentesima edizione i partecipanti attraverseranno le storie del quartiere dalle 7:30 a chiusura alnel quartiere di via t i busti in zona gli atleti si raduneranno alle 8 in via massaglia inizio della gara alle 9 e a 11 in via Sicilia l’inaugurazione della nuova sede dell’ambasciata indiana ripercussioni in zona trasporto ferroviario fino alle 21 di questa sera indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni per i dettagli di queste date notizie dal negozio te il sito