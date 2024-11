Torino-Monza | programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ile isudi, match valido per la tredicesima giornata della. Partita vitale per tutte e due le formazioni, questo perché sia i granata che i brianzoli sono in crisi di risultati. I piemontesi erano partiti benissimo ma si sono arenati, mentre gli ospiti, pur giocando un buon calcio, hanno fin qui raccolto pochi punti. Chi trionferà all’Olimpico-Grande? Appuntamento alle ore 15 di domenica 24 novembre.IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni.SportFace.