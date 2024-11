Ilrestodelcarlino.it - "TesorJ di Jesi", mostra con l’arte orafa jesina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di" da domani fino al 1 dicembre prossimi celebreràna con unaa Palazzo Bisaccioni di creazioni inedite ispirate alla figura dello Stupor Mundi e tante iniziative. "Dopo circa 30 anni, il 2025 rivedrà aun corso di formazione professionale per il settore del. Un obiettivo – spiegano per Cnail presidente Francesco Barchiesi e il responsabile sindacale Marco Silvi – reso possibile da un progetto per la Ifts che si è aggiudicato fondi regionali per 128mila euro.ha una grande tradizioneche però si scontra con un drammatico ricambio generazionale". A breve sarà costituita un’associazione temporanea di impresa e saranno selezionati i partecipanti. Cristiana Ippoliti, Maurizio Catani e Gianfranco Catalani, Laura Bianchelli e Massimo Vecci, Anna Forte, Luca Zamponi, Sandro Seghetta saranno gli artisti orafi che esporranno le loro opere a Palazzo Bisaccioni da lunedì (inaugurazione ore 18, con letture per bambini e famiglie dalle 17 a cura della Biblioteca Ragazzi).