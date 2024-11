Feedpress.me - Terribile scontro auto-moto: muoiono due minorenni

Due ragazzi morti in un incidente stradale sulla Statale 130 alle porte di Iglesias, proprio all’altezza dello svincolo per la città . La tragedia risale all’una di stanotte. Per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti in un violento impatto un’vettura e un ciclore con due. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, il personale medico sanitario non ha potuto far.