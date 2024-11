Tabellone Finals Coppa Davis 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie idelledi Malaga di. Gli azzurri di Filippo Volandri cercano di difendere il prestigioso titolo conquistato dodici mesi fa sempre in Andalusia. Si parte dai quarti di finale, poi semifinali e finale come un tradizionaledi un torneo a eliminazione diretta. L’Italia esordisce contro l’Argentina, mentre i padroni di casa spagnoli – guidati da Alcaraz e Nadal – affrontano l’Olanda. Di seguito ilcompleto con i. PROGRAMMA E COPERTURA TVSEMIFINALIREGOLAMENTO E FORMATFINALEITALIA vs Olanda 1-0– Berrettini (ITA) b. Van De Zandschulp (NED) 6-4 6-2SEMIFINALIITALIA b. Australia 2-0–Berrettini (ITA) b. Kokkinakis (AUS) 6-7(6) 6-3 7-5–Sinner (ITA) b.