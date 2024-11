Sportintv.eu - SuperTennis acquista i diritti della Coppa Davis e Billie Jean King Cup dal 2025 al 2028

Leggi su Sportintv.eu

Grazie ad un accordo quadriennale con l’ITF (International Tennis Federation) e laCup Limited, lo scorso 6 novembresi è assicurata iin esclusiva delle due massime competizioni internazionali per nazioni: dalal, dunque, tutta lae tutta laCup by Gainbridge saranno trasmesse in chiaro .L'articoloCup dalalproviene da Sport in TV.