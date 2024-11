Lanazione.it - Spiraglio per salvare il Gonnelli. Ancora non c’è la delibera e spunta un piano anti-fusione

Valdelsa, 24 novembre 2024 – Un primo “successo” è forse stato ottenuto: lasull’accorpamento dell’istitutonon èstata messa in calendario. Non sarà quindi discussa nel prossimo consiglio di mercoledì. E nel frattempo, vanno avi confronti fra le parti: le amministrazioni di Montaione e Gambassi hanno a quanto pare proposto una soluzione (col supporto del sindaco di Empoli Alessio Mantellassi) che salverebbe dall’accorpamento tanto ilquanto il Galilei tramite la riduzione dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti dell’area metropolitana da due a uno. Un’ipotesi che avrebbe già ricevuto un primo ok di massima da parte dell’ufficio scolastico provinciale, della quale è stata informata anche la sindaca metropolitana Sara Funaro. L’auspicio è che possa essere presa in considerazione dalla Metrocittà, anche perché qualora alla fine dovesse essere accorpato effettivamente ilsi aprirebbero più scenari che secondo i manifestandrebbero a scapito dell’utenza gambassina e montaionese: si parlerebbe di un accorpamento con Montespertoli o Certaldo, per un’opzione che tuttavia chi manifesta non ha ovviamente intenzione di prendere in considerazione allo stato attuale.