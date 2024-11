Ilgiorno.it - Spaccia vicino alle scuole di via Don Calabria a Milano. Arrestato un ventenne

va hasciscdi via Don. Scoperto, unè stato. Durante un controllo, gli agenti del commissariato di polizia di Lambrate venerdì hanno identificato alcuni ragazzi minorenni e ilalbanese a cui hanno trovato 7 dosi di hashish, per circa 16 grammi addosso e, con l'aiuto delle volanti, anche 200 euro. Nella perquisizione a casa del ragazzo, a Pioltello, gli agenti hanno trovato e sequestrato 42 grammi di hashish divisi in 18 involucri, un bilancino di precisione, 300 euro, materiale per il confezionamento e 42 grammi di cocaina. Di questi 7,7 grammi divisi in 18 involucri erano nascosti dentro due confezioni di caramelle, 27 dosi (12,28 grammi) in una busta di fazzoletti, altri tre grammi erano in 6 involucri di cocaina e ulteriori 19 grammi in una busta trasparente.