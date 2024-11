Oasport.it - Sinner non si accontenta: “Quest’anno potevo fare meglio alcune cose. Ci tenevo a confermare la Davis”

Jannikha concluso la propria stagione da favola con una memorabile ciliegina sulla torta: dopo aver trionfato in due Slam (Australian Open e US Open), aver dettato legge alle ATP Finals senza concedere set agli avversari, essersi imposto in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) ed essere diventato numero 1 del mondo, il fuoriclasse altoatesino ha trascinato l’Italia verso la conquista della seconda Coppaconsecutiva. Il Bel Paese si è replicato sul cemento indoor di Malaga e ha così alzato al cielo la mitica Insalatiera per la terza volta nella storia, concretizzando un superbo uno-due dopo un digiuno durato 47 anni dal primo trionfo.Jannikcompleta un 2024 da favola sotto il profilo agonistico: nell’ultimo anno è diventato il faro del tennis internazionale e si è issato al ruolo di icona sportiva del panorama tricolore, risultando ampiamente riconoscibile dalle più disperate frange di pubblico alle nostre latitudini.