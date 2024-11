Casertanews.it - Si innamora della vicina, lei non ricambia e viene presa a schiaffi

Leggi su Casertanews.it

Sidi casa e inizia a perseguitarla. Non venendoto entra in casadonna e la schiaffeggia. Succede a San Nicola la Strada dove un 78enne è stato arrestato dai carabinierilocale strazione per lesioni personali e atti persecutori. Secondo quanto.