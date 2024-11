Feedpress.me - Sharon Stone: "Non possiamo dire solo che le donne vanno aiutate, gli uomini bravi le devono aiutare"

Leggi su Feedpress.me

Quella della violenza sulle"è una grande questione. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Nonche le, glile».parla a Torino in una conferenza stampa organizzata nell’ambito del Torino Film Festival dove ha ricevuto la Stella della Mole. «Gliessere consapevoli che molti non sonoper bene, non.