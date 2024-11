Anconatoday.it - Serie D, Ancona-Roma City 1-0: Martiniello stappa la sfida ad inizio ripresa. LA DIRETTA

Leggi su Anconatoday.it

Il 9 biancorosso difende bene un pallone sulla sinistra e scarica in mezzo a beneficio di Sare, il quale apre dalle parte opposta per Bugari. Traversone sul secondo palo che trova puntuale alla deviazione di testa la punta dorica, al quarto centro in stagioneMinuto 48: GOL DI