Serie 1 nuova era. Gamma da record e linea più sportiva

di Francesco Forni A vent’anni dal suo debutto, la BMW1 si conferma una compatta votata al dinamismo e all’innovazione. Con una lunghezza di 4,36 metri, la berlina a 5 porte concentra numerose qualità, pur essendo passata nel 2019 dalla trazione posteriore a quella anteriore. Il design esterno si caratterizza per i nuovi fari, l’inedita calandra con listelli obliqui e un’estetica. Gli interni, puliti ed eleganti, si ispirano alle sorelle maggiori, con l’aggiunta del nuovo sistema operativo OS9. La plancia, orientata verso il guidatore, integra un display che offre un’esperienza di guida coinvolgente. BMW1 si distingue per l’utilizzo di materiali eco-sostenibili come l’Econeer, che sostituisce la pelle e garantisce una maggiore durata. Lamotori comprende quattro benzina e due diesel, tutti abbinati al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.