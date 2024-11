Ilgiorno.it - Senza dimora. Tensioni in città e denunce

Nonostante pochi giorni fa gli era stato vietato di presentarsi alla mensa di solidarietà Don Guanella, dopo aver accoltellato un altro frequentatore che lo accusava di avergli rubato il cellulare, un 24enne di nazionalità egiziana è finito di nuovo nei guai per aver tentato di entrare di nuovo nella struttura. Il giovane si è presentato con un ticket per accedere al pasto e quando i volontari gli hanno detto di rimanere fuori, visto che non era una persona gradita dopo l’aggressione dell’altro giorno, si è messo a urlare insistendo per rimanere all’interno. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante che lo hanno invitato a uscire e a fornire un documento d’identità ma il soggetto ha dichiarato di esserne sprovvisto. Durante un controllo sommario, gli agenti hanno rinvenuto nella tasca posteriore dei suoi pantaloni un coltello, di cui non è stato in grado di giustificare il possesso.