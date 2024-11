Lanazione.it - ’Sei dell’Impruneta’. Il gruppo chiude

ilFacebook "Sei dell’Impruneta se." per "maleducazione". Dopo 10 anni di vita, nato sull’entusiasmo social della condivisione virtuale tra concittadini, e con quasi 7000 utenti iscritti, al momento risulta sospeso, ma, annuncia l’amministratrice, è solo il preambolo della chiusura: "Dopo svariati richiami, vista la grande maleducazione che impera in tanti che postano e che commentano – dice amareggiata Alessia -, non ho trovato soluzione". Teme anche ripercussioni legali personali, come può avvenire in solido con gli autori di eventuali commenti-post da querela. "Mi dispiace tantissimo – sottolinea Alessia -, perché questonacque con l’intento di parlare di Impruneta e di promuovere iniziative, attività ed eventi e la maggioranza degli iscritti è corretta". Ma anche se il regolamento è chiaro e impone cortesia, correttezza e moderazione, qualcuno non capisce che la piazza virtuale va rispettata.