Fanpage.it - Secondo i media israeliani c’è l’accordo per il cessate il fuoco in Libano

Leggi su Fanpage.it

la tv pubblica israeliana Kan l'accordo per la tregua in"è chiuso”. L’emittente afferma che Netanyahu sta studiando come annunciarlo, intanto però ilsospende le lezioni in presenza nell'area di Beirut fino alla fine di dicembre.