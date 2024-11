Tg24.sky.it - Sciopero dei treni, oltre 100 convogli cancellati. Usb: “Adesione al 75%”

È terminato alle 21 di oggi, domenica 24 novembre, lodel trasporto ferroviario indetto dai sindacati di base. La sollevazione, iniziata ieri alle ore 21, ha coinvolto "tutto il personale delle aziende che operano nel settore ferroviario", ha fatto sapere l'Usb: interessate dunquetalia, Italo e Trenord. Lo"ha visto una grandeda parte di tutto il personale delle società coinvolte con una media del 75% tra i ferrovieri dell'esercizio e punte del 100% in alcuni territori con un grande numero di trenoo fortemente ritardati”, ha detto l’Usb che in una nota parla di "grande successo dellodei ferrovieri" e "un segnale fortissimo che non può più essere ignorato dalle aziende". L’Unione sindacati di base ha detto che “i lavoratori, al settimo, hanno dato ancora una volta un segnale chiaro e sempre più forte.