Romatoday.it - Sassuolo-Roma Femminile 1-1: Giugliano su rigore non basta, Prugna ferma le giallorosse

Leggi su Romatoday.it

Lapareggia per uno a uno contro il. La lunga e dura settimana delle ragazze di Spugna, dopo la vittoria nel derby e la sconfitta in Champions termina con un pari contro le neroverdi. La squadra di casa passa subito in vantaggio con un meraviglioso gol diche.