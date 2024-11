Lalucedimaria.it - San Giovanni Paolo II: dal teatro alla preghiera

Leggi su Lalucedimaria.it

Un aspetto caratteristico del cammino di SanII è legatosua passione per il. Coltivato già in giovane età, questo amore si è posto come vero e proprio ponte verso la fede e verso quel cammino che lo ha poi portatosantità. SanII rappresenta una delle . L'articolo SanII: dalproviene da La Luce di Maria.