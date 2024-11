Agi.it - Russell vince il Gp di Las Vegas. Verstappen è campione del mondo

AGI - È George Russel ad aggiudicarsi il Gp di Lasmentre Max, viene incoronatodelper la quarta volta consecutiva. Questi sono i due grandi verdetti che fuoriescono dalla gara americana, in questa parte finale di stagione.sulla sua Mercedes ha vinto davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e alla Ferrari di Carlos Sainz. Ma a Lasè soprattutto la notte di Max. Il pilota olandese è infattidelgrazie al quinto posto che, in virtù del distacco in classifica di sessantadue punti rispetto a Lando Norris, gli consente di chiudere aritmeticamente la pratica per il suo quarto titolo piloti consecutivo. Chiude quarto, invece, Charles Leclerc, che nonostante un'ottima partenza nella quale era riuscito addirittura ad avvicinare, ha poi perso presto l'aderenza dei suoi pneumatici, venendo costretto cosi' a gestire maggiormente la sua corsa.