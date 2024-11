Ildifforme.it - Russel vince a Las Vegas, Verstappen è campione del mondo per la 4° volta

L'olandese ha dichiarato che questa stagione "mi ha insegnato molto, anche se è stata molto impegnativa, anche a livello personale. Io ho mantenuto la calma, il team mi ha dato davvero un sostegno enorme spingendo sempre, in pista e in fabbrica, per darmi una macchina speciale"