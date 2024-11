Today.it - Roma Volley ko anche contro Scandicci: ora rischia l’ultimo posto in classifica

Cuore e grinta non bastano alla SMI, che si arrende in casadopo aver conquistato il secondo set e lottato a testa alta per tutta la gara. Lo starting six giallorosso vede la diagonale Mirkovi?-Orvošová, Salas e Rotar di banda, Ciarrocchi e Rucli centrali e Zannoni.