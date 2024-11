Thesocialpost.it - Ritrovato negli Emirati il corpo del rabbino. Israele: ‘Terrorismo antisemita, non resterà impunito’

afferma cheUniti è stato trovato ildi Zvi Kogan, unisraelo-moldavo scomparso da giovedì, ritiene che sia stato un omicidio e afferma che si tratta di un episodio di “terrorismo” e promette di usare tutti i mezzi a sua disposizione per portare gli assassini davanti alla giustizia. Lo riferiscono media israeliani fra cui Times of Israel. Si tratta delZvi Kogan, che si trovava ad Abu Dhabi da quandoha normalizzato i legami con gliArabi Uniti alla fine del 2020. Kogan era inoltre imparentato con ilGavriel Holtzberg, che è stato assassinato insieme alla moglie in un attacco terroristico alla Nariman Chabad House di Mumbai nel 2008, ha riferito Channel 12 news.Il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha affermato che l’uccisione delZvi KoganArabi Uniti è stato un “crimine terroristicocodardo e spregevole”.