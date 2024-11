Reggiotoday.it - Rinnovo dei consigli di istituto scolastici: alle urne i genitori reggini di 72.500 studenti

Leggi su Reggiotoday.it

Dopo la riapertura delle scuole a settembre, il passo successivo non meno importante nella organizzazione scolastica è ildegli organi collegiali, declinati in ogni ordine e grado di istruzione pubblica. Le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il