Today.it - Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi

Leggi su Today.it

I cantieri per il Giubileo, gli scandali, la memoria e il potere: in onda oggi, 24 novembre, dalle 20.30 su Rai 3, ladi “" offre approfondimenti che ci permettono di comprendere le storie che si celano dietro ai fatti di cronaca, celebri o meno. Conduce, come sempre, Sigfrido.