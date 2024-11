Salernotoday.it - Rave party a Giovi: residenti svegliati nella notte, si indaga

Leggi su Salernotoday.it

Montena, ieridal fracasso, ihanno allertato le forze dell’ordine e, questa mattina, diverse pattuglie si sono recate sul posto, per identificare i minori e contattare i familiari. Possibili denunce all'orizzonte per i coinvolti: accertamenti in.