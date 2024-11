Rabbino ucciso negli Emirati Arabi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.40 Le autorità deglihanno trovato il corpo delZvi Kogan, che era scomparso giovedì. Israele definisce il l'omicidio "terrore antisemita spregevole" e promette di usare tutti i mezzi disponibili per assicurare gli autori alla giustizia. "Questo vile attacco antisemita ci ricorda l'inumanità dei nemici del popolo ebraico",scrive su X il presidente Herzog. "Crimine terroristico antisemita", afferma il ministro della Difesa, Katz: "Israele non si fermerà finché i responsabili non pagheranno".