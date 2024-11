Oasport.it - Quanti soldi si guadagnano vincendo la Coppa Davis? Premio milionario da spartire

Non solo la gloria per un successo che vale una carriera: la vittoria innella finale tra Italia e Paesi Bassi metterà in palio anche cifre importanti dal punti di vista economico. L’ITF in questa edizione ha messo in palio un montepremi in denaro per tutti i giocatori delle squadre Nazionali che hanno disputato le Finals.La squadra campione del mondo riceverà circa 2.40 milioni di euro, che saranno divisi tra i membri del team. La finalista perdente, invece, avrà in dote circa 1.44 milioni di euro, mentre si scende sotto la soglia del milione per le due squadre eliminate in semifinale, Germania ed Australia, che incassano circa 960mila euro.L’uscita di scena ai quarti di finale, invece, è costato un ulteriore dimezzamento dell’assegno per Argentina, Stati Uniti, Canada e Spagna, che riceveranno attorno ai 480mila euro.