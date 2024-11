Oasport.it - Quando le prossime gare di sci alpino? Donne a Killington, turno di riposo per gli uomini

La Coppa del Mondo di sci2024-2025 saluta il Vecchio Continente e si prepara per la trasferta nordamericana. A rompere il ghiaccio sarà il Circo Bianco al femminile che, come tradizione, sarà di scena in quel di(Vermont) per un fine settimana dedicato alle prove tecniche.Quale sarà il programma? Si inizierà sabato 30 novembre con il gigante. La prima manche si correrà alle ore 18.oo italiane (le ore 12.00 locali), mentre la seconda andrà in scena alle ore 21.00. Domenica 1 dicembre, invece, sarà la volta dello slalom. Anche in questo caso la prima manche sarà alle ore 18.00, quindi la seconda alle ore 21.00.Cosa dovremo attenderci dalle? La sensazione è che Mikaela Shiffrin in un colpo solo voglia piazzare la prima fuga in classifica generale, quindi raggiungere la clamorosa quota di 100 successi proprio sulle nevi statunitensi.