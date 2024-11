Livornotoday.it - Promozione, l'Atletico Piombino si impone sul Montelupo, ancora sconfitto l'Armando Picchi

Leggi su Livornotoday.it

Vince 2 a 0 l'sul, secondo successo in campionato per i nerazzurri che giocano una prima mezz'ora ottima trovando subito il vantaggio con Gentili ma senza riuscire a raddoppiare. Gli ospiti reagiscono ma non riescono a superare Favilli e al 95' i padroni di casa.