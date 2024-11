Lapresse.it - Premiate colonne sonore di Imma Tataranni e Mare Fuori

Le Edizioni Musicali Rai Com hanno vinto due premi su sette nomination ai SIAE Music Awards 2024, che celebrano gli autori e gli editori italiani di maggior successo ed assegnati ieri (sabato 23 novembre) nell’ambito della Milano Music Week. La Presidente di Rai Com Claudia Mazzola ha ritirato il premio per la Miglior colonna sonora – Serie Tv andato a “– Sostituto Procuratore 3”, per conto dell’autore Andrea Farri, mentre l’altro riconoscimento è andato a “” nella categoria Miglior colonna sonora – Serie Tv streaming, ritirato dai due autori presenti Stefano Lentini e Lolloflow (gli altri due sono Raiz, Matteo Paolillo). “Siamo molto orgogliosi di questi riconoscimenti, che confermano la qualità del lavoro di Rai Com nel supporto e nella valorizzazione degli autori musicali italiani – dice l’Ad di Rai Com Sergio Santo -.