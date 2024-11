Napolitoday.it - Picchia la compagna con una cintura: i carabinieri arrivano giusto in tempo

Leggi su Napolitoday.it

Un 50enne è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni aggravate. Ilo hanno bloccato dopo che aveva colpito ripetutamente lacon unadi cuoio. E poi pugni, calci, insulti e minacce. Il 50enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. La.