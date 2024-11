Ilpescara.it - Pescara-Pineto, prendersi il derby per continuare a volare: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ilper la stagione 2024-25 non è una primizia. C'è già stata una sfida, in Coppa Italia, con la vittoria della squadra allora guidata Cudini ad estromettere il Delfino dalla competizione. Tre mesi e mezzo dopo è tutto diverso. Iltargato Silvio Baldini è in vetta alla.