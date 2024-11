Perugiatoday.it - Perugia, violenza sulle donne: il segnale da fare per essere subito protette in ospedale

Leggi su Perugiatoday.it

Un video informativo che spiega come accedere in Pronto Soccorso e qualemostrare all’infermiere di triage peral momento dell’accesso è questa una delle iniziative dell’Azienda Ospedaliera diper celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della.